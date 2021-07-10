شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: 1995 مواطنا مصريا عالقا بالإمارات سجلوا لدى الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، موقف العالقين المصريين بدولة الإمارات، في تقرير صدر عن غرفة عمليات وزارة الهجرة، مشيرة إلى أن هناك جسرًا جويًا مع دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتسهيل عودة المصريين العالقين تدريجيًا إلى مصر منذ الخميس 8 يوليو، بالتنسيق بين وزارة الهجرة ووزارتيّ السياحة والطيران.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم التعاون مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لتنسيق الجهود لعودة المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين عن طريق الشركات السياحية، لتغيير جهة السفر من «دبي إلى المملكة العربية السعودية» لتتحول إلى «دبي إلى القاهرة»، مثمنة حرص نحو 38 شركة سياحية لخدمة المواطنين العالقين بالخارج، حتى لا يتكلف المواطنون تكلفة إضافية للعودة إلى القاهرة.

ووفقا لتقرير غرفة العمليات، ذكرت الوزيرة، أنه تم تسجيل لدى وزارة الهجرة 1595 مواطنًا عالقًا بدولة الإمارات العربية المتحدة حجزوا مع الشركات السياحية المصرية، و403 مواطنين حجزوا مع شركات طيران بمعرفتهم الشخصية، دون وساطة الشركات السياحية، ومجموعهم 1995 مواطنًا مصريًا عالقًا قام بالتسجيل لدى وزارة الهجرة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن هناك بعض المواطنين المصريين أبدوا رغبتهم في السفر من الإمارات إلى سلطنة عمان أو الأردن لقضاء فترة الحجر الصحي 14 يومًا، وبعدها الدخول إلى المملكة العربية السعودية، والبعض الآخر قرر البقاء بالإمارات لأن تأشيرته ما زالت مفتوحة ويمكنهم البقاء على أمل فتح الأجواء مجددًا.

كما توجهت بالشكر إلى حكومة دبي على تعاونها الكبير وحرصها على عودة العالقين، وتواصلهم مع شركات الطيران الإماراتية: "الإمارات، فلاي دبي، العربية" لتسهيل عودتهم للقاهرة، دون أن يتكبدوا مصروفات أو غرامات إضافية، وإلغاء الغرامات الخاصة بتعديل مواعيد تذاكر الطيران للمصريين العائدين.

وفي هذا الصدد، تهيب وزيرة الهجرة بالمصريين العالقين احترام قوانين البلد المضيف حتى العودة إلى مصر بأمان، كما طالبت المصريين العالقين بدولة الإمارات التسجيل والتواصل مع وزارة الهجرة.