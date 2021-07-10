شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية للبابا تواضروس: نتطلع لتعاون مستقبلى فى مجالات الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم السبت، وفدًا كنسيًا لزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وذلك بالمقر الباباوي بالكاتدرائية.



رئيس الكنيسة الأسقفية مع البابا تواضروس

وذكرت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها: أن رئيس الأساقفة قدم الشكر للبابا تواضروس على إيفاد أساقفة للمشاركة في حفل تنصيبه مؤكدًا على رغبة الكنيسة الأسقفية فى التعاون المستقبلى مع الكنيسة القبطية فى مجالات الخدمة مثل خدمة الصم ومشروع معًا من أجل تنمية مصر الذي يهدف لخلق تعايش سلمي بين المسلمين والأقباط.

وأضاف البيان: خلال الزيارة تعرف البابا تواضروس الثاني على إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والدول التي يخدم بها حيث أشار المطران سامى إلى وجود خدمات كنسية بشمال إفريقيا فى دول مثل موريتانيا والجزائر وتونس بالإضافة إلى غرب إثيوبيا التي تضم 145 كنيسة تابعة لإقليم الإسكندرية.



البابا تواضروس مع رئيس الكنيسة الأسقفية

وفى نهاية اللقاء جدد المطران سامي شكره للبابا تواضروس الثاني على محبة الكنيسة القبطية التي تستضيف القساوسة الأسقفيين مرة كل عام بدير الانبا بيشوي.

وضم وفد الكنيسة الأسقفية كلًا من الأرشدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة والقس يشوع بخيت عميد (منصب كنسى) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والفريق الإعلامى للكنيسة ويضم محب نعيم ومارينا ميخائيل.