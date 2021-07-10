شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للملابس ناعيًا جيهان السادات: كانت رمزاً للعطار والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بمزيد من الحزن وفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى وافتها المنية بعد رحلة كفاح وعطاء كبيرة فى خدمة الوطن .

وقالت ماري لويس في بيان اليوم، إن السيدة جيهان السادات لها دور لن ينساه التاريخ المصرى فى كافة المهام والمسئوليات التى قامت بها وتحديدًا خلال فترة حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدة أنها رمز للعطاء ونموذج يحتذى به لكل وطني.

وأضافت "لويس" أن السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً فريداً للمرأة المصرية القادرة على خدمة الوطن فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي كافة المحافل التي تواجدت بها.

وتوفيت السيدة جيهان السادات أمس الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما، بعد رحلة حافلة من العطاء وخدمة الوطن.