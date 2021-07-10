شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن إطلاق برنامج متقدم لتأهيل الأئمة برعاية الرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى عملية تأهيل الأئمة وتحسين أوضاعهم اهتماما بالغًا، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تعد لإطلاق برنامج متقدم جدًا لتأهيل الأئمة برعاية الرئيس السيسي.

وأضاف جمعة، خلال استقبال الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتى تضم (83) إمامًا وواعظة اليوم السبت، أن أكاديمية الأوقاف صارت صرحًا عالميًا ومنارة شديدة التميز فى تدريب الأئمة، وأن أهم أولويات الوزارة تكوين إمام عصرى مستنير واسع الثقافة مدرك لمعطيات واقعه.

وأكد وزير الأوقاف أنه لا بد للإمام أن يكون قدوة فى عنايته بلياقته البدنية ومظهره المشرف، وأن الوزارة تعمل على توفير الزى اللائق للأئمة والواعظات، وأن الوزارة بصدد التعاقد على (90) ألف زى أزهرى جديد للأئمة، كما أنها وفرت الزى لجميع الواعظات المعينات والمتطوعات بواقع زيين لكل منهن، وتم تسليمه اليوم لعدد (19) واعظة، وسيتم تسليم باقى الواعظات تباعًا.