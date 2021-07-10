شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: نثق فى قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على حقوقها بمياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، أن الهدف من الحوار المفتوح الذي يتم عقده بالقناطر الخيرية، نقل رسالة طمأنة وثقة في الدولة المصرية في إدارة ملف سد النهضة الاثيوبي، فرئيس الدولة استطاع مسبقا أن ينقذ مصر من أيدي جماعة إرهابية، وقادر علي تقديم كل الحلول الممكنة والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وعلينا جميعا أن نصطف وراء الدولة المصرية للحفاظ علي حقنا في المياه، وعلينا أن ننشط الذاكرة حول هذه الحقوق التاريخية الأصيلة بالنيل العظيم، ونقف مع الدولة فى معركتها العادلة في حقها في المياه، وحشد فئات المجتمع المصرى لدعم خطوات الدولة فى هذا الملف .

وأضاف جبر خلال كلمته بالحوار، أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة، مشيرا إلي أن البدائل كثيرة وتمتلك الدولة المصرية العديد من الأوراق التي يتم التحرك من خلالها، وفق خطة استراتيجية محددة ومدروسة، وكل هذه البدائل تقود في النهاية للحفاظ علي الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل.

وأشارإلي أنه من حق الجانب الأثيوبي أن يبني السد لتوليد الكهرباء، ولكن من حق مصر أيضا الحفاظ علي حقوقها في مياه النيل، مؤكدا مصر لن تعطش ابدا وسيظل نهر النيل يجرى حرا طليقا.

ونظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر نظم حوارا مفتوحا مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى والموارد المائية، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية، حضره ورؤساء تحرير الصحف وعدد من القنوات الفضائية، علي رأسهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والإعلامي أحمد موسي، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلس إدارة الدستور، والنائب مصطفي بكرى، والكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير المصور، وجمال الشناوي، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والأخبار المسائي، والإعلامى نشأت الديهي، ووليد طوغان، وعزت إبراهيم، وهانى لبيب، وجمال الكشكى، وأحمد باشا، وخالد ناجح، وشيماء جلال، ووجدى زين الدين.

وتضمن اللقاء النقاش حول أفضل الطرق لإدارة الموارد المائية لمصر فى ظل التحديات المائية الحالية، اوكذلك تجارب المزارعين في التحول والانتقال من نظم الرى السطحي إلى نظم الرى الحديث وأهم الفوائد التي نتجت عن هذا التحول بالأراضي القديمة.

كما تضمنت الجلسة الحوارية آخر تطورات مفاوضات سد النهضة.