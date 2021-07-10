بعد تداول فيديو عبر "الفيس بوك".. ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية، وضبط طرفيها.

رصدت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بمنطقة العوايد بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 6 أشخاص "بينهم سيدة" – لثلاثة منهم معلومات جنائية "بحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض ، طرف ثاني شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – "بحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض، 2 زجاجة بداخلها مادة قابلة للاشتعال "بنزين")، حال سير الطرف الثاني بالشارع محل سكن الطرف الأول بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة أحدهما.

وحدثت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثاني بسبب معاتبته لهما على قيامهما برفع إضاءة مصابيح الدراجة النارية في وجهه.. تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول بالاستعانة بباقي أفراد الطرف الأول، وتعدوا على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم المضبوطات المشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.