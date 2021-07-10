تجديد حبس عامل وأخيه في واقعة تعذيب الطفلة ابنة شقيقهما ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عم الطفلة دولت، وشقيقه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في واقعة تعذيب الطفلة ابنة شقيقهما بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل جديدة في تعذيب طفلة على يد عمها وعمتها بمنطقة بولاق الدكرور.

وأشارت تحريات أمن الجيزة، إلى أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية مخدرات ووالدتها تقيم بمنزل أسرتها وتركت ابنتها في رعاية جدتها لوالدها تتولى تربيتها، وأضافت التحريات أن عم وعمة الطفلة يترددان على منزل جدتها ويقومان بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها.

وتلقت غرفة النجدة في الجيزة بلاغا بتعرض طفلة للتعذيب بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة وتبين أن الطفلة تدعى "دولت" مصابة بعدة إصابات بينها حروق بالجسد وكدمات.

وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن والدة الطفلة هي من قدمت بلاغًا للشرطة بعد رؤية الإصابات بجسد ابنتها وتبين من التحريات أن عم وعمة الطفلة وراء تعذيبها والتعدي عليها بالضرب.

وانتقلت قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وقالت نور محمد من أسرة الطفلة المجني عليها، إنها اصطحبت والدة الطفلة، والتقت بعم المجني عليها، قبل سفره بالطفلة للإسكندرية، وسلمها لها للإقامة بصحبة والدتها، وفور مغادرة العم، فوجئت أن جسد الطفلة به العديد من الحروق، فتوجهت ووالدتها إلى عدة مستشفيات لعلاجها، حتى استقبلتها إحداها، وتم تحرير محضر، اتهم به عم الطفلة وعمتها بتعذيبها. أضافت أن جدة الطفلة لوالدها أكدت أن عم الضحية وعمتها وراء تعذيبها، وحرق جسدها، وألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبدأت النيابة في إجراء التحقيقات، حيث استمعت لأقوال والدة الطفلة التي وجهت اتهاما لعم الضحية وعمتها بتعذيبها.