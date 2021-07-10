للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث بولاق الدكرور لـ12 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة متهم بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، لجلسة 12 يوليو الجاري للمرافعة.

عقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر، وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات، وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.