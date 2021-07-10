لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة متهمي "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 5 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهمًا من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 5 أغسطس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.