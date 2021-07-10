أمن القاهرة: القبض على 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 6 أشخاص، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المعصرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (6 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة- الفيوم")، حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة ( قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار - وأدوات الحفر والتنقيب)، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.