التنمية المحلية تبدأ إجراء المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدمًا لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللجنة العليا للقيادات، بمقر الوزارة؛ لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية؛ للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حي .

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كلًّا من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة ممثل مجلس الدولة، كما شارك في جانب مع أعمال المقابلات الشخصية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وأشار شعراوي إلى أن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم يبلغ نحو 1606 متقدمين بعد أن كانوا 2010؛ حيث تم مراجعة وفحص ملفاتهم خلال الفترة الماضية واستبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وسيتم الانتهاء من المقابلات الشخصية بنهاية شهر يوليو الجاري، وحتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل .

وأضاف شعراوي أن المتقدمين الذين ستجري المقابلات الشخصية لهم اجتازوا عددًا من الاختبارات والامتحانات؛ منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقًا للتاريخ الوظيفي .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية في خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين، كما تقوم اللجنة بمناقشتهم في ما قدموه من مقترحات وأفكارهم لتطوير الأداء في الإدارة المحلية في حال اختيارهم .

وأكد شعراوي أن الوزارة حرصت على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين لاختيار أفضل العناصر المتميزة ؛ حيث تم مد الإعلام لمدة شهرين بعد انتهاء موعد التقديم للمسابقة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 2 لسنة 2020 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية .