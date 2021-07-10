90 ألف زي جديد.. وزير الأوقاف للأئمة: اهتموا بمظهركم ولياقتكم البدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي عملية تأهيل الأئمة وتحسين أوضاعهم اهتمامًا بالغًا، كاشفا أن الوزارة تعد لإطلاق برنامج متقدم جدًا لتأهيل الأئمة برعاية الرئيس.

جاء ذلك خلال استقبال الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتي تضم 83 إمامًا وواعظة، السبت، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح أن أكاديمية الأوقاف صارت صرحًا عالميًا ومنارة شديدة التميز في تدريب الأئمة، مشيرا إلى أن أهم أولويات الوزارة تكوين إمام عصري مستنير واسع الثقافة مدرك لمعطيات واقعة.

وذكر وزير الأوقاف أنه لابد للإمام أن يكون قدوة في عنايته بلياقته البدنية ومظهره المشرف، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توفير الزي اللائق للأئمة والواعظات، وبصدد التعاقد على 90 ألف زي أزهري جديد للأئمة.

وأشار إلى أنه تم توفير الزي لجميع الواعظات المعينات والمتطوعات بواقع زيين لكل منهن، وقد تم تسليمه اليوم لـ 19 واعظة، وسيتم تسليم باقي الواعظات تباعًا.​