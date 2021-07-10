شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يشكون من قصر مدة امتحان اللغة العربية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى طلاب الثانوية العامة من قصر مدة امتحان اللغة العربية وبخاصة فى فقرة القراءة، مؤكدين أن الإجراءات الاحترازية التى أتخذتها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا، كانت جيدة، حيث وفرت إدارة المدرسة المعطرات والكحول والكمامات وغرفة التعقيم فى مدخل المدرسة، بالإضافة إلى قياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول.

وقال الطلاب خلال لقائهم مع تليفزيون الخليج 365، إن الوقت الخاص بالامتحان 3 ساعات فقط وهذا وقت غير كاف وكان يحتاج إلى وقت أطول، موضحين أن تعامل المراقبين والملاحظين كان جيدا، وكان الامتحان سهلا إلى حد ما.

وأشار الطلاب، إلى أن فقرة القراءة كانت طويلة جداً، والنحو كان جيدا ومناسبا للوقت، وامتحان بعد الغد اللغة الفرنسية المدة قبله بيوم مدة كافية، والنماذج الخاصة بالامتحان كانت تصعب عملية الغش تماماً.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والعليم الفنى أعلنت عن ضبط عدد من أجهزة "التابلت" خارج "المنظومة المخصصة من الوزارة"، اليوم، خلال أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم ضبط التابلت الخاص بالطالب "ن.س" بمحافظة المنوفية، وهو جهاز خارج منظومة الوزارة منذ 114 يومًا، وتم الكشف عن الجهاز وتوجيه الملاحظين بضبطه والتحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة.

وأكدت الوزارة، أن أى جهاز تابلت خارج المنظومة أو أى جهاز تم اختراقه "تهكيره" أو لا يتبع الوزارة، سيتم سحبه وتحرير محضر ضد الطالب.