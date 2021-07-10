شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يتفقد تأمين عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، بعدة مناطق منها إمبابة، والوراق، وأوسيم، والدقي، والعجوزة، والهرم.

شملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية المعينة لتأمين اللجان، والتأكد من انتظام كافة الضباط والأفراد في عملهم.

ووصل عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة إلى 649 ألفًا و387 طالبًا وطالبة، منهم 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة فى شعبة العلمى علوم و100 ألف و169 فى شعبة الرياضيات و256 ألفًا و366 طالبًا وطالبة فى الشعبة الأدبية، وعدد لجان امتحانات الثانوية العامة وصل إلى 2189 لجنة، منهم 1794 إلكترونية و395 ورقية.

وأكدت وزاة التربية والتعليم على الملاحظين بعدم اصطحاب صحف أو مجلات أو كتب داخل اللجنة أو اصطحاب التليفونات المحمولة أثناء تواجدهم باللجنة أو أى وسائل أخرى يشتبه فيها بأنها تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو التسريب كما يحظر التدخين داخل اللجنة، كما أنه يجب على الملاحظ التأكد من عدم اصطحاب الطالب للتليفون المحمول، أو أى وسيلة حديثة تساعد على الغش الإلكترونى أو الجماعى أو تسريب الامتحان مثل سماعات البلوتوث، تحذير الطلاب بأسلوب هادئ بعدم الغش وعواقبة مع ضرورة توقيع الطالب على ورقة البابل شيت والبيانات الخاصة بكراسة الأسئلة وورقة الإجابة.