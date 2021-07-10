شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يشهد توقيع بروتوكول لتأهيل الشباب لسوق العمل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية القوى العامل بالإسكندرية، ومؤسسة دار التربية الاجتماعية لرعاية البنين بالمحافظة فى مجال تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية والتدريب.

وأشار الوزير، فى بيان، عقب التوقيع إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة فى مجال تنمية قدرات الشباب، وخلق فرص عمل جديدة لهم، وإيمانا من الوزارة بأهمية التعاون فى نشر ثقافة العمل التعاونى والمشاركة المجتمعية لاستهداف كافة فئات المجتمع .

وأوضح الوزير أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون لتدريب الصبية المتدربين والمسموح لهم بالتدريب وفقاً لأحكام قانون العمل لتأهيلهم لسوق العمل واكسابهم المهارات اللازمه على مهن تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة وإعادة دمجهم فى المجتمع وذلك للدفع بعجلة التنمية، والاستفادة من قدراتهم وطاقتهم وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية للصبية على مهن صيانة ماكينات، وصيانة المحمول، والسباكة الصحية، وصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف.

ونوه الوزير الى أنه سيتم عقد ندوات، وورش العمل والبرامج التدريبية بقاعات ومراكز التدريب التابعة للوزارة بالتنسيق بين الجانبين دون مقابل .

وأثنى الوزير على فكره البروتوكول والقائمين على إعداده، موجها ببذل المزيد من الجهد من أجل اضافة جيل من أفراد صالحين للمجتمع وتحويل الصبية بالأحداث إلى أشخاص منتجين من خلال تدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتعليمهم حرف معينة.

ووقع البروتوكول ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة .