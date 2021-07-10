شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنفذ زيارات لأسواق المواشى والقرى للاطمئنان على الحيوانات قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن أطباء الترصد الوبائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية قاموا خلال الفترة من 6/15 وحتى 7/1 بتنفيذ حوالى 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالاسواق قبل عيد الأضحى المبارك.

يأتى ذلك على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على منافذ بيع الأضاحى قبل عيد الأضحى المبارك.

والتأكد من عدم وجود أعراض لأى أمراض وبائية للحيوانات المتداولة وجارى عمليات الترصد من قبل الأطباء على مستوى المحافظات، ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الأضاحى وطمأنة المواطنين قبل شرائها.