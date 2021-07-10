شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 42 جنوب البلاد.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 10 يوليو 2021 إلى الخميس 15 يوليو 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة والمحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والمحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والمحسوسة 42

- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 11 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والمحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والمحسوسة 42

- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 12 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة والمحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 39 درجة والمحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والمحسوسة 43

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 13 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 39 درجة والمحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والمحسوسة 43

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 14 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والمحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والمحسوسة 42

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 15 يوليو :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة والمحسوسة 41

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والمحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والمحسوسة 41