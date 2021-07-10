شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: الوزارات تهتم باستيفاء نسبة الـ5% لذوى الإعاقة من الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت ، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات 114 عقد عمل لذوي الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، وفرتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، في إطار مبادرة "حياة كريمة "، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور وكيل الوزارة ياسر سعيد مدير المديرية.

كما سلم الوزير 10 شهادات مزاولة الحرفة بعد إتمام التدريب لأول دورة تدريبية من نوعها لذوي الهمم من الصم والبكم على مهنة صيانة التبريد والتكييف.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي لهذه الفئة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وقال وزير القوي العاملة: إن الدولة تضع أبناءها من ذوي الإعاقة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة .

وكان وزير القوي العاملة قد قدم في بداية كلمته خالص شكره للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الهمم والعزيمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف هذه الفئة خلال الفترة الحالية.

وفي نفس السياق، سلم وزير القوى العاملة عددا من وثائق التأمين التكافلي على الحياة للعمال غير المنتظمة بالمحافظة استكمالا لتسليم الوثائق السابق تسليمها لشمول اكبر عدد من تلك الفئة بهذه الوثيقة والتي أوضح الوزير أهميتها والتي تحمي أسره العامل حال تعرضه لاي حادث نتج عنها إصابته أو وفاته.

ووجه الوزير العاملين بالمديرية بضرورة الحرص للوصول للمواطن والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها وتقديم الخدمات التي يحتاجونها .