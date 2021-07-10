شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: نثق فى قدرة الدولة المصرية بالحفاظ على حقوقها بمياه النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، أن الهدف من المؤتمر الصحفي الذي يتم عقده بالقناطر الخيرية ما هو إلا لنقل رسالة طمأنة وثقة في الدولة المصرية في إدارة ملف سد النهضة الاثيوبي، فرئيس الدولة استطاع مسبقا أن ينقذ مصر ايدي جماعة إرهابية وقادر علي تقديم كل الحلول الممكنة والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وعلينا جميعا أن نصطف وراء الدولة المصرية للحفاظ علي حقنا في المياه، وعلينا أن تنشط الذاكرة حول هذه الحقوق التاريخية الأصيلة بالنيل العظيم ومعركتها العادلة في حقها في المياه وحشد فئات المجتمع المصرى .

واضاف جبر خلال كلمته بالمؤتمر، أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة، مشيرا إلي أن البدائل كثيرة وتمتلك الدولة المصرية العديد من الأوراق التي يتم التحرك بها وفق خطة استراتيجية محددة ومدروسة، وكل هذه البدائل تقود في النهاية للحفاظ علي الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل.

وأشار، إلي أنه من حق الجانب الأثيوبي أن يبني السد لتوليد الكهرباء ولكن من حق مصر أيضا الحفاظ علي حقوقها في مياه النيل، مؤكدا مصر لن تعطش ابدا وسيظل نهر النيل يجرى حرا طليقا.

ويشارك عدد من رؤساء الصحف علي رأسهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والإعلامي احمد موسي، ومحمد الباز، ومصطفي بكرى، والكاتب أحمد أيوب، وجمال الشناوي ، ونشأت الديهي.

وكان قد وصل، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورؤساء تحرير الصحف وعدد من القنوات الفضائية، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية، مقر مؤتمر الحديث حول تجارب المزارعين في تجربة الانتقال من نظم الرى السطحي إلى نظم الرى الحديث.

ويتضمن المؤتمر الصحفي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب كرم جبر، وبحضور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، حول تجارب المزارعين في تجربة الانتقال من نظم الرى السطحي إلى نظم الرى الحديث وأهم الفوائد التي نتجت عن التحول الرى الحديث بالأراضي القديمة.

كما يتضمن جلسة نقاشية حول "آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، اليوم السبت، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية، بمشاركة روؤساء تحرير الصحف، حيث بدأ اللقاء بجولة بالحديقة بمشاركة روؤساء القطاعات بوزارة الموارد المائية والري.