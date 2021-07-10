شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان الكيمياء لطلاب العلمى فى اختبارات الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل، لجنة مادة الكيمياء لطلاب القسم العلمي ، فى امتحان الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، فى 609 لجان يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى يوم والقسم الأدبى فى يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس، على أن تنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.