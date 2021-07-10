شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية حول صعوبة امتحان الكيمياء: الديناميكا أصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت ردود افعال طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، حول مستوى امتحان مادة الكيمياء، حيث اختلف الطلاب حول صعوبة الامتحان، فمنهم من اكد أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط مع وجود ما يقرب من 12 درجة للطلاب المتفوقين، فيما عبد بعض الطلاب بلجنة معهد الدكتور طلعت، عن صعوبة الامتحان، مؤكدين أنه يأتى فى المرتبة الثانية من ناحية الصعوبة بعد الديناميكا.

ويؤدى الطلاب الامتحان فى 609 لجان يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى يوم والقسم الأدبى فى يوم آخر، وذلك منعًا للتكدس تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس، على أن تنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، 49 ألفا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألف 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألف 784 طالبة.