شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستأنف غدا صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك صرف معاشات يوليو غدا، من المنافذ مع الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات الـ 13% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات .

كانت وزيرة التضامن قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.