شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: مسئولية الإعلام كبيرة لمواجهة الغزوات الإعلامية المغرضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات مناقشة مشروعات تخرج طلاب شعبة الصحافة بقسم الإعلام جامعة حلوان، والتي عقدت تحت رعاية وحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة للمشروعات من علاء ثابت رئيس تحريرجريدة الأهرام، ومن خلال آلية التحكيم عن بعد بالفيديو الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور ورئيس تحريرها، والدكتورة سهام نصار، والأستاذة الدكتورة أمال كمال، وعقدت المناقشات بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

وأعرب الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بحضور فعاليات هذا اليوم البهيج وعن الترحيب بضيف جامعة حلوان العزيز علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وتوجه بالتحية إلى جميع الحضور، وقال: الإعلام المسئول له دور كبير ومهم ويُعد بوابة كبيرة تنير الطريق للشعوب وتسهم فى حماية مقدرات الوطن وتعزز مكانته وتدعم قضاياه وتحافظ على مكتسباته ومقدراته جنبا إلى جنب مع جيشه وشرطته .

وتابع رئيس جامعة حلوان موجهًا حواره إلى الطلاب قائلا: أنتم أمل المستقبل، والإعلام أمامه تحدي كبير فى عصر تغيرت فيه سبل العمل الإعلامى التقليدى إلى الإعلام الرقمي، وأصبحت مسئولية الإعلام أكبر من ذى قبل فى مواجهة الغزوات الإعلامية المغرضة التى تستهدف مقدرات الوطن، وهنا يأتى دوركم الوطنى المهم لصون هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدراته وتحسين صورته فى الداخل والخارج بإعلام يدرك ما يحمله من أمانة ، مضيفأ قائلا: أبنائى الطلاب إن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بكم وتعقد على ذلك آمالاً غير محدودة من منطلق إيمان الجامعة برسالة الإعلام السامية وأهميتها الوطنية الراقية فى التنوير والتوجيه والارتقاء بالمجتمع فضلا عن كونها نبض المجتمع التى تعرض أفكاره السائدة بصورة إبداعية، مشيراً إلى أن المشاريع الطلابية تقدم أفكارًا جديدة تعكس آمال الشباب وأحلامهم و طموحاتهم ورؤيتهم لواقع مجتمعهم وقضاياه ، مختتمًا أن الإعلام المسئول رسالة سامية تحمى وتصون مقدرات الوطن.

وأعربت الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب فى كلمتها إلى طلاب القسم عن سعادتها بوجودها بينهم، ووجهت الشكر إلى كل القائمين على قسم الإعلام مضيفة أن هناك مجهودًا كبيرًا يبذل بالقسم بجمبع شعبه، ورحبت بالضيوف الحضور مؤكدة على أن حضور كوكبة من المناقشين يثري فكر الشباب بالعديد من الإبداعات ويسهم في منحهم خبرات جديدة، بما يملكونه من فكر وعلم ومعرفة.

وأكدت الدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام على أن فرصة الطلاب كبيرة بوجود مجموعة من المناقشين الذين يفتحون لهم أبواب خبراتهم بعلم لاينضب ويضيئون لهم الطريق بما يملكونه من علم وفكر يُعد إضافة للطلاب تمنحهم القدرة على مواصلة الطريق بثبات واقتدار .

وفي ختام المناقشات قام الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بتقديم درع الجامعة إلى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، كما تم اهداؤه درع قسم الإعلام تقديرًا له.