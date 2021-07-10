شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تزيل 69 مخالفة على الترع فى 7 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والرى عددا من الحملات فى إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضى وإزالة كافة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى .

وتم إزالة 69 مخالفة على الترع فى نطاق 7 محافظات (المنوفية - دمياط - البحيرة - القاهرة - بنى سويف - أسيوط - قنا)، ليصبح إجمالى ما تم إزالته منذ 2015 حتى اليوم 158 ألفا و261 حالة تعدٍ .

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على ضرورة تكثيف حملات الإزالات خلال الفترة القادمة، وإحالة المخالفات للنيابات العسكرية، والقضاء على تلك التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.