أخبار مصر

إيداع طفل دار رعاية لمدة أسبوع: طعن زميله بـ"رقبة زجاجة" في الأسمرات

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد إيداع طفل إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع لاتهامه بقتل آخر في الأسمرات.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بورود جثة طفل إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة بحي النرجس في الأسمرات.

ودلت التحريات على نشوب مشاجرة بين المجني عليه 8 سنوات، وآخر، فكسر الأخير زجاجة ثم سدد إليه طعمة نافذة بالبطن أودت بحياته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا