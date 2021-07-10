التقط صورا ذات طبيعة جنسية.. حبس متهم بالتحرش بسيدة داخل مول في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لإحدى السيدات وتصويرها من الخلف على نحو يخدش حياءها.

وكشفت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين "أحمد. ح" وزوجته مع أحد الأشخاص داخل مول بمصر الجديدة، بعدما شكت الزوجة في قيام المتهم بتتبعها وتصويرها من الخلف على نحو يخدش الحياء.

وطلب الزوجان أفراد الأمن بالمول، وعند تصفح هاتف المدعى عليه، تبين تصويره المجني عليها وأخريات صورا ذات منفعة جنسية.

وحرر الزوجان محضرا بقسم شرطة مصر الجديدة فتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أنه سبق ضبط موظف بمطار القاهرة بذات التهمة لتصويره المجني عليها ياسمين بشاي "فتاة المطار"، وعاقبته محكمة جنح النزهة بالحبس 3 سنوات مع تغريمه 20 ألف جنيه.