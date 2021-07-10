أمن المنافذ: ضبط 29 قضية متنوعة.. وتنفيذ 167 حكمًا قضائيً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها: بضائع أجنبية الصنع، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية.

كما أثمرت الجهود عن تحرير 1378 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 167 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط 6 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.