"كنت عايزة شهرة وفلوس".. تفاصيل التحقيق مع فتاة التيك توك "موكا حجازي" في اتهامها بنشر فيديوهات خادش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أسامة ربيع، رئيس النيابة تحقيقات موسعة مع فتاة التيك توك "موكا حجازي" عقب إلقاء الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض عليها؛ بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر عدة تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة على مدار قرابة 8 ساعات التفاصيل الكاملة؛ حيث أقرت موكا حجازي بتحقيقات النيابة العامة بارتكابها ما نسب إليها من نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء، وواجهت النيابة المتهمة بمقاطع الفيديو المقدمة من مباحث الآداب واعترفت بأنها هي من ظهرت بتلك المقاطع.

واعترفت موكا حجازي بأنها قامت منذ عدة أشهر بإنشاء عدد من الحسابات على تطبيقات فيس بوك وإنستجرام وتيك توك، كما أنشات قناة على يوتيوب لتصوير مقاطع فيديو ونشرها عبر تلك التطبيقات بعد عرض أحد اصدقائها الفكرة عليها بهدف تحقيق الربح والثراء السريع، وأدلت المتهمة بهوية صديقها صاحب الفكرة ومصور الفيديوهات فأمرت النيابة بضبطه واحضاره.

وشرحت التحقيقات أن مصور مقاطع الفيديو كان يشارك موكا حجازي في الأرباح التي يتحصلان عليها من المشاهدات التي تحققها تلك المقاطع.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة أيضا بممارستها الأعمال المنافية للآداب؛ حيث كانت تتردد على منازل عدد من أصدقائها لممارسة الرذيلة معهم أحيانا بمقابل مادي وأحيانا بدون مقابل "بالحب" على حد قولها.

وأدلت فتاة "التيك توك" موكا حجازي باعترافات تفصيلية عقب القبض عليها عن طريق الأجهزة الأمنية، "كنت عايزة شهرة وفلوس" من وراء مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياة التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها " تيك توك وإنستجرام ويويتوب"، وأنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.

وجهت النيابة للمتهمة تهم بث مقاطع فيديو خادشة للحياء وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وقررت ايداعها إحدى دور الرعاية لحداثة سنها حيث تبلغ من العمر 16 عاما.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة "تيك توك" لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى، وبثها- خلاله- مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تيك توك وإنستجرام وموقع يوتيوب.