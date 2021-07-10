الداخلية: ضبط 168 قطعة سلاح و210 قضايا مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 168 قطعة سلاح ناري، و210 قضايا مخدرات، وتنفيذ 81593 حكما قضائيا متنوعا.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 132 متهما، وتنفيذ 81593 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 10 متهمين، ارتكبوا 32 حادثا متنوعا.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 210 قضايا مخدرات بإجمالي 229 متهمًا، وضبط 39 متهمًا هاربا، وضبط 23 متهمًا في أعمال البلطجة، وضبط 325 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 8 دراجات نارية، وضبط 22352 مخالفة مرورية متنوعة.

وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.