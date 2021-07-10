بسبب الخلاف على خفرة الأراضي .. شخص يقتل آخر في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بسبب خلافات على خفره بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية أمام إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، ووجود متوفى.

بالانتقال والفحص تبين وجود (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") متوفى إثر إصابته بطلق ناري، وبسؤال نجله، اتهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم)، بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى سابقة حدوث مشاجرة بين سالفي الذكر والمجني عليه حول خفره على قطعة أرض محل البلاغ، وقام على أثرها المتهمان بالحضور لمحل البلاغ مستقلان السيارة ملك أحدهما، وحال تواجد المجني عليه وبصحبته نجله قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من (بندقية آلية) كانت بحوزته مُحدثاً إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة) المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.