محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس الأورمان والقومية والسعيدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية، اليوم السبت، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية، حيث قام بالمرور على عدد من اللجان للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لضمان أداء الطلاب الامتحانات في مناخ ملائم.

وتفقد المحافظ مدارس "الأورمان شيراتون - بنات" و"قومية العجوزة" و"السعيدية الثانوية بنين"، بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، وأشار إلى أنه تم تفعيل الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، لافتًا إلى أنه قبل الدخول إلى اللجان يتم إجراء الكشف الحراري على الطلاب مروراً بدخولهم إلى كبائن وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات وتطهير الأيدي؛ كي يتمكنوا من دخول اللجنة الامتحانية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد محافظ الجيزة وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم؛ لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعة حلها للعمل على توفير سبل الراحة والأمان للطلاب.

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب؛ بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعيًّا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان، من خلال الوجود الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

وناشد محافظ الجيزة أولياء الأمور عدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين؛ حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يخوض الامتحانات بمحافظة الجيزة ٧٣ ألفًا و٩٢٣ طالبًا وطالبة بعدد ١٦٥ لجنة أساسية.

رافق محافظ الجيزة، خلال جولته، هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومجدي الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أحمد عبد الفتاح واللواء ياسر سامي وطه عبد الصادق، رؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة.​

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