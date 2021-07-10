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"رؤية هلال ذو الحجة".. الإفتاء تكشف موعد الإعلان عن غرة الشهر ووقفة عرفات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه سيتم الإعلان عن غرة شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، اليوم السبت.

كان الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، المتحدث باسم دار الإفتاء المصرية، قال إن دار الإفتاء لا تستطلع هلال شهر ذي الحجة، كما هو الحال في باقي الشهور العربية.

وأضاف نجم في تصريحات سابقة لمصراوي، أن دار الإفتاء تنتظر بيان المملكة العربية الخاص حول استطلاع هلال شهر ذي الحجة، لأنها بلد المنسك، وهو المعتاد كل عام.

وأشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن دار الإفتاء ستعلن موعد هلال شهر ذي الحجة عقب صدور بيان رسمي من الجهات السعودية.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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