شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح مسجد الروضة بالطور على مساحة 1800 متر ولاند سكيب أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث التعاون فى الأعمال المشتركة بالمحافظة، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير والمحافظ ناقشا الإعداد لافتتاح مسجد الروضة كواحد من أهم مساجد مدينة الطور على مساحة 1800م بخلاف اللاند سكيب، وذلك خلال احتفالات الدولة المصرية بانتصار أكتوبر المجيد، وإنشاء مسجد جامع بمدينة نويبع وفرش مسجد الروضة بمدينة الطور .

كما ناقش وزير الأوقاف، مع محافظ جنوب سيناء، فتح باب النقل للأئمة الراغبين للعمل بمحافظة جنوب سيناء بالحوافز الإضافية المقررة للعاملين بجنوب سيناء 300%، مع توفير سكن للإمام، وذلك لدعم العمل بالمناطق البدوية بالمحافظة .

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على اهتمامه بكل ما يتصل بشئون الأئمة والمساجد بالمحافظة، ودعمه الشديد لمشروع صكوك أضاحى الأوقاف، حيث أشاد المحافظ بهذا المشروع وآلية عمله وتنظيمه، واصفًا إياه بأنه عمل اجتماعى رائد.