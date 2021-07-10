شكرا لقرائتكم خبر عن 74 ألف طالب بالجيزة يؤدون امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن هناك 74 ألف طالب فى الجيزة يؤدون الامتحانات فى الجيزة والامتحانات تسير بشكل جيد وتم الإطمئنان على ذلك من الطلاب على نظام الامتحان هذا العام مؤكدا والدولة لم تتاخر و الأمور تسير فى إطار محدد جيد.

وتابع خلال جولته لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة القومية بالعجوزة "ما لمسته من مرور على اللجان هناك قبول بنسبة كبيرةمن الطلاب على مستوى الامتحانات".

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدرسة القومية بالعجوزة لأداء امتحانات الثانوية العامة، وذلك وسط الإجراءات الاحترازيةبفيروس كورونا.

وتوفر إدارة المدرسة الكمامات والكحول المعطر وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى توفر كشوفات لمعرفة الأسماء الخاصة باللجان للطالب.