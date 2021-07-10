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محافظ الجيزة يتفقد لجان مدرسة القومية بالعجوزة ويوجه بتوفير الهدوء للطلاب

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القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لجان امتحانات الثانوية العامة فى مدرسة القومية بالعجوزة ووجه بتوفير الهدوء التام للطلاب، وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدرسة القومية بالعجوزة لأداء امتحانات الثانوية العامة، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية من فيروس

 

وتوفر إدارة المدرسة الكمامات والكحول المعطر وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى توفر كشوفات لمعرفة الأسماء الخاصة باللجان لكل طالب. 

 

ومن المقرر أن يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه قيادات وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة انتظام العملية الامتحانية بمدرسة السعيدية. 

 

وفى سياق متصل، تفقد اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي مقرات امتحانات الثانوية العامة في 7 مدارس بنطاق الحي للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الصحية، والتأكد من تباعد الطلبة أثناء دخول اللجان وصرف أولياء الأمور من أمام المدارس.

كما تم رفع كفاءة محيط المدارس من الإشغالات والنظافة ووضع الفراشة أمام بوابات المدارس لتوفير حرم أمن لدخول الطلاب.

 

 

محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة
محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الجيزة يتابع الاجراءات الاحترازية بلجان الثانوية العامة
محافظ الجيزة يتابع الاجراءات الاحترازية بلجان الثانوية العامة
رئيس حي الدقي يتفقد انتظام دخول الطلاب
رئيس حي الدقي يتفقد انتظام دخول الطلاب

 

رئيس حي الدقي يتفقد لجان الثانوية العامة
رئيس حي الدقي يتفقد لجان الثانوية العامة

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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