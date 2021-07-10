محافظ الجيزة يتفقد لجان مدرسة القومية بالعجوزة ويوجه بتوفير الهدوء للطلاب

وتوفر إدارة المدرسة الكمامات والكحول المعطر وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى توفر كشوفات لمعرفة الأسماء الخاصة باللجان لكل طالب.

ومن المقرر أن يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقه قيادات وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة انتظام العملية الامتحانية بمدرسة السعيدية.

وفى سياق متصل، تفقد اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي مقرات امتحانات الثانوية العامة في 7 مدارس بنطاق الحي للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الصحية، والتأكد من تباعد الطلبة أثناء دخول اللجان وصرف أولياء الأمور من أمام المدارس.

كما تم رفع كفاءة محيط المدارس من الإشغالات والنظافة ووضع الفراشة أمام بوابات المدارس لتوفير حرم أمن لدخول الطلاب.