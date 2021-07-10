شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات نقابة المعلمين: 133 ألف معلم يشاركون بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبدالله رئيس غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية، إن 133 ألف معلم يشاركون فى امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، مؤكدا أنه مع انطلاق اليوم الأول من ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لم تتلق غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية أى شكاوى من المعلمين المراقبين على أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس غرف العمليات الرئيسية بنقابة المعلمين، فى بيان، أن هناك متابعة على مدار الساعة، مع غرف العمليات بالنقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى محافظات مصر، لمتابعة أحوال المعلمين ومدى جاهزية الاستراحات ولجان سير الامتحانات .

جدير بالذكر، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة محمد عبدالله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية .

وأوضح نقيب المعلمين، أن غرفة العمليات المركزية، ستكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفى الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات.

وأكد "الزناتي" أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، بتوفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر، والاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات .

وخصصت النقابة العامة للمهن التعليمية رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المراقبين على امتحانات الثانوية العامة والقائمين منهم على أعمال التصحيح.