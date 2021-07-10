شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: وقف أعمال الصيانة لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9، اتخذت كافة الاستعدادات الكاملة لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة التى انطلقت اليوم السبت.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 وتوفير فرق صيانة على اعلى مستوى للتدخل السريع فى حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة، علاوة على وقف جميع اعمال الصيانة والمناورات خلال ساعات الامتحانات.

وفيما يلي استعدادات شركات توزيع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية للجان امتحانات الثانوية العامة:

1- تأمين التغذية الكهربائية أثناء الامتحانات في جميع اللجان (لجان النظام ولجان المراقبه – لجان تقدير الدرجات).

2-وقف جميع أعمال الصيانات أثناء فتره الامتحانات.

3- توفير وحدات الديزل المتنقله لتكون مصدر تغذيه بديله في الطوارئ.

4- رفع حالة الطوارئ بشركات توزيع الكهرباء والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

5- غرف عمليات لتلقي الشكاوي علي مستوي الجمهورية والتدخل السريع لحلها.