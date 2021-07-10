شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: حملات لتوعية المواطنين بخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فريق التوعية بالشركة بعمل سلسلة من الحملات التوعوية للمواطنين تجوب كافة أنحاء المحافظة مع قرب حلول عيد الأضحي المبارك، وذلك لحث المواطنين علي عدم إلقاء مخلفات الأضاحي داخل شبكات الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لمياه الشرب.

واستهل فريق التوعية بالشركة سلسلة حملاته بنطاق أحياء الهرم والوراق وأوسيم، حيث قام الفريق بتوعية المواطنين بالشوارع والأسواق ومحلات الجزارة بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، كما تم توزيع ملصقات تحمل عدد من الرسائل التوعوية للمواطنين.

وأشار بدوي، إلى أن إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحى من السلوكيات الغير صحيحة والتي تؤدي إلي كثرة الطفوحات وانسداد شبكة الصرف الصحي ، مناشداً المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وفي سياق متصل ، قام فريق التوعية بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه ،وعدادات المياه مسبقة الدفع، وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل 125 للإبلاغ عن الشكاوي، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المواطنين.