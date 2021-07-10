شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة.. أدعية وأمنيات بالتوفيق للطلاب أبرز ما يتصدر هاشتاج الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز هاشتاج الثانوية العامة، ضمن الأكثر تداولا، اليوم السبت، تزامنا مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة اليوم، وغلب على الهاشتاج التمنيات بالتوفيق لطلاب الثانوية العامة، ورسائل طمأنة للطلاب، وأدعية بالتوفيق لهم.

وقال أحد المدونين فى الهاشتاج الذى تصدر ترند مصر، "ولنا فى الثانوية أحبة يارب نسألك النجاح والتوفيق والتيسير لكل طلاب الثانوية العامة يارب لا تخيب فيهم أمل ولا تضيع لهم تعب وسهل عليهم كل ماهو صعب انك على كل شىء قدير".



الثانوية العامة

فيما غرد آخر: "بدأت امتحانات الثانوية العامة فمن عز عليه أمرهم فليدعو لهم"، وقال مدون آخر :" اللهم وفق طُلاب الثانوية وارزقهم التذكير وقت النسيان وأربط علي قلوبهم وطمنهم وهون عليهم وأجبر بخاطرهم برحمتك وكرمك يا الله اللهم وفق طلاب الثانوية العامة، ربي إن أيدهم وعقولهم وأعينهم قد أصابها الكلل والتعب فأكرمهم وحقق لهم كل مايتمنوه".



التغريدات

وقال أحد المدونين :" اللهم يسر لطلبة الثانوية العامة كل أمر عسير والدعاء ده بتفائل بيه جدا اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا كان الله معكم يا أحبائى".



هاشتاج الثانوية العامة

واستمرت التمنيات للطلاب بالتوفيق عبر الهاشتاج، وقال أحدهم: "اللهم وفق جميع طلاب الثانوية العامة و بارك لهم في وقتهم ولا تحرمهم جهدهم يارب سهل عليهم ما صعب و يسر لهم النجاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا و أنت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا"، وغردت مدونة: "ربنا يهونها علي طلاب الثانوية العامة ويرضيهم ويرضي أهاليهم و يجبر بخاطرهم ويحققلهم كل أمانيهم يارب".