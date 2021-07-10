شكرا لقرائتكم خبر عن كل ثانية بتفرق.. أبليكيشن جديد ومشروع تخرج لتقديم أسرع خدمة إسعافات أولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مجموعة من الطالبات فى إعداد مشروع تخرج عن خدمة اسعافات أولية سريعة (LocAID) تحت شعار "كل ثانية بتفرق"، حتى تصل الخدمة لأي شخص يقع في حالة طارئة بتحديد موقعه الجغرافى ويتم إرسال أقرب مساعد له في أقل من 3 دقائق.

وأوضحت الطالبات، أن خدمة LocAID تعمل من خلال أبليكيشن يتم تحميله علي جميع الأجهزة وأيضاً الخط الساخن المخصص لهم، والخدمة قائمة بالكامل علي متطوعين قاموا بإنهاء تدريب إسعافات أولية وحاصلين علي شاهدة معتمدة للبدء في العمل مع LocAID.

وأكدت الطالبات، أن الخدمة لجميع الحالات الطارئة التي تحتاج أي نوع من أنواع الإسعافات الأولية من جروح، إغماء، نزيف، وغيرها الكثيرمن حالات الطوارئ، وتتمتع الخدمة أيضاً بالكثير من المميزات مثل اجراء محادثات فيديو (video calls) مع المريض لمساعدته لحين الوصول إليه، LocAID أيضاً أهتمت بإمانة وسلامة عملائها، بالإضافة إلى الخدمة نظام تتبع كامل لرحلة المتطوع للمريض في حالة حدوث أي مشاكل.

جاءت الفكرة مستوحاة بسبب الكثير من الحوادث التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية التي لم يتم بها إجراء الإسعافات الاولية اللازمة في الوقت المناسب، وتهدف أيضاً لتفادي مشاكل زحمة شوارع مصر بأنها سوف تقوم بتوزيع المتطوعين جغرافياً بشكل جيد للوصول إلي المريض في أسرع وقت ممكن لانقاذه.

وتسعي خدمة LocAID لنشر روح التعاون بين المصرين وايضاً تحسين جودة الإسعافات الاولية في مصرمن خلال توفير خدمة تسعي لإنقاذ الكثير من حالات الطوارئ في الثواني الأولي من الإصابة.