شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة "الإيفاد" الدولية تشيد بجدية وزارة الزراعة فى متابعة المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتورة دينا صالح المدير الإقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وبحث معها موقف تنفيذ المشروعات الزراعية الممولة من المنظمة الدولية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومحمد الغزالى مدير مكتب الايفاد بالقاهرة .

وقال القصير، إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى للمشروعات الثلاثة الممولة من الايفاد، وهى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"

ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى "برايم" ومشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية "برايد"، لافتا إلى أنه تم بحث تنسيق ترتيبات زيارة المجلس التنفيذى لمنظمة الايفاد لمصر فى أكتوبر المقبل، حيث تعتبر القاهرة المنصة التى تنطلق منها كل مشروعات الايفاد إلى المنطقة الافريقية، وأشاد بالتعاون والعلاقات التاريخية مع المنظمة الدولية فى المشروعات التنموية .

من ناحيتها، أعربت الدكتورة دينا صالح المدير الإقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد"، عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الزراعة وأشادت بالجدية فى متابعة المشروعات وتنفيذها وتقييم الأداء خلال الفترة الاخيرة بما يتفق مع الاشتراطات والضوابط، لافتة إلى أنها بحثت مع وزير الزراعة تكثيف سبل التعاون المشترك بين القاهرة والايفاد بما يخدم مصالح المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة فى مصر.