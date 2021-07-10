شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات نقابة المعلمين توفر زجاجات مياه ومبردات للجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبدالله رئيس غرفة العمليات الرئيسية بنقابة المهن التعليمية المخصصة لمتابعة أحوال المعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، إن هناك تنسيقا بشكل لحظي مع غرف عمليات النقابات الفرعية واللجان النقابية.

وأكد عبد الله، فى بيان اليوم، أن عددا من النقابات الفرعية واللجان النقابية ، قامت بتوفير كراتين مياه معدنية للمعلمين والطلاب باللجان الامتحانية منها اللجان النقابية بالصف والبدرشين والدقي والنقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، حرصاً عليهم من حرارة الشمس أثناء سير اللجان، لافتا إلى أنه تم تجهيز استراحات الملاحظين والمصححين ، وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم ، بالإضافة إلى تعقيم تلك الاستراحات للحفاظ على أمن وسلامة المعلمين.

ومن جانبه ، قال مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف ، أنه تم توفير 50 مبرد مياه بلجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة بني سويف ، دعماً من النقابة لأعضائها المعلمين .

وأضاف "الديب" أن هناك مجموعات مشكلة من أعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية ببني سويف ، تعمل على تذليل أى عقبات تواجه المعلمين ، وتوفير كافة الأجواء المستقرة للزملاء أثناء أداء مهامهم .