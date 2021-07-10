جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية يبدأ غدا باللغة العربية

القاهرة - سامية سيد - جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 .. ينشر " الخليج 365" ، جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الثانوية العامة للامتحانات النهائية للشعبة الأدبية والتى من المقرر ان تنطلق غدا الأحد .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 وعن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب الشعبة الأدبية، تبدأ الامتحانات غدا الأحد 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

يؤدى فى العاشرة صباح اليوم السبت 10 يوليو الجارى طلاب الشعبة العلمية، بالثانوية العامة، امتحان اللغة العربية، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 393 ألف طالب وطالبة، وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وتستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بتسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع اليوم السبت خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث اتاحت الوزارة يوم 3 يوليو الجارى أسئلة المواد التى لا تضاف للمجموع وقام الطلاب بالإجابة عنها فى المنزل وسيتم تسليمها للجنة سير الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش، لضبط أى محاولات غش على جميع الجروبات، مشيرا إلى أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.