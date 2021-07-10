شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة: إعلان نتيجة الفرقة الرابعة منتصف الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية انتهت من إعلان نتائج الفرق الأولى والثانية والثالثة للطلاب، واتاحتها على موقع الكلية للحصول عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد والتجميع داخل الكنترولات.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه يتبقى فقط إعلان نتائج الفرقة الرابعة بمرحلة الليسانس، موضحا أن الكنترول يواصل أعمال التصحيح والرصد والمراجعة ، تمهيدا لإعلان النتيجة على موقع الكلية منتصف الأسبوع الجارى.

وأشار الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد تقديم الالتماسات والتظلمات على نتائج الكلية للطلاب خلال الفترة المقبلة على أن يكون الإعلان إلكترونيا عبر موقع الكلية.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، قرر تشكيل لجنة لبحث تفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات والصادر بالتأكيد على تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى اعتبارا من العام الجامعى 2021 /2022.

وأوضح القرار، أن اللجنة مكلفة بالعمل على وضع تصور متكامل يحدد آليات التفعيل. يضمن حقوق كافة أطراف المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وأن يكون عمل اللجنة تحت إشراف الدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور خيرى دومة والدكتورة نجلاء رأفت والدكتورة أمانى بدو، الدكتور عادل أمين، والدكتور عبد الرازق فوقى والدكتور سحر حنفى والدكتور متولى عبد الصمد، والدكتورة هدى الخولى، والدكتور أيمن عامر، والدكتورة ليلى كامل .

وكان المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى الجامعات الحكومية وذلك لبحث سبل تفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى اعتبارا من العام الجامعى المقبل 2021 / 2022.

ويأتي ذلك فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات والاصعدة وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.