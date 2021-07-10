شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة العلمية يبدأ اليوم باللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة ، ينشر " الخليج 365 " جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، حيث تنطلق الامتحانات اليوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى.

ويستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.







جدول امتحانات الثانوية العامة

ويؤدى فى العاشرة صباح اليوم السبت 10 يوليو الجارى طلاب الشعبة العلمية، بالثانوية العامة، امتحان اللغة العربية، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 393 ألف طالب وطالبة، وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وتستمر الامتحانات حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير. طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بتسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع اليوم السبت خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية، حيث اتاحت الوزارة يوم 3 يوليو الجارى أسئلة المواد التى لا تضاف للمجموع وقام الطلاب بالإجابة عنها فى المنزل وسيتم تسليمها للجنة سير الامتحانات. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش، لضبط أى محاولات غش على جميع الجروبات، مشيرا إلى أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.

جدول الثانوية العامة 2021