شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية على مدرسة قومية العجوزة لأداء الامتحان وسط إجراءات وقائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدرسة القومية بالعجوزة لأداء امتحانات الثانوية العامة، وذلك وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.
وتوفر إدارة المدرسة الكمامات والكحول المعطر وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى توفر كشوفات لمعرفة الأسماء الخاصة باللجان لكلطالب.
ومن المقرر أن يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقة قيادات وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية دون معوقات،
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الساعة 10 صباحا بمدرسة قومية العجوزة، ثم مدرسة السعيدية الثانوية بنين.