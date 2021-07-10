توافد طلاب الثانوية على مدرسة قومية العجوزة لأداء الامتحان وسط إجراءات وقائية

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الساعة 10 صباحا بمدرسة قومية العجوزة، ثم مدرسة السعيدية الثانوية بنين.

ومن المقرر أن يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقة قيادات وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية دون معوقات،

محمد يوسف

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