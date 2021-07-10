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توافد طلاب الثانوية على مدرسة قومية العجوزة لأداء الامتحان وسط إجراءات وقائية

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القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدرسة القومية بالعجوزة لأداء امتحانات الثانوية العامة، وذلك وسط إجراءات احترازية ضد فيروس

 

وتوفر إدارة المدرسة الكمامات والكحول المعطر وقياس درجات الحرارة، بالإضافة إلى توفر كشوفات لمعرفة الأسماء الخاصة باللجان لكلطالب. 

 

ومن المقرر أن يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ويرافقة قيادات وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية دون معوقات، 

 

ومن المقرر أن  تبدأ الجولة الساعة 10 صباحا  بمدرسة قومية العجوزة، ثم مدرسة السعيدية الثانوية بنين. 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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