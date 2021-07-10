رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بدولة اليونان.

واستهلت الزيارة بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وبدأت مراسم الاستقبال الرسمي وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى الفريق محمد فريد؛ مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية لكلا البلدين.

ووقع الجانبان بروتوكول تعاون في مجال التعليم العسكري لزيادة أواصر التعاون العسكري بين البلدين.

وأكد الفريق محمد فريد على عمق الروابط الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين، معرباً عن اعتزازه وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في العديد من المجالات، مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود والتعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما التقى الفريق محمد فريد بالسيد نيكولاوس بانايوتوبولس وزير دفاع جمهورية اليونان حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتناول اللقاء أوجه التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية بين البلدين وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين.

من جانبه أشاد وزير الدفاع اليوناني بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين.