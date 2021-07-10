شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة، رطب على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، فضلًا عن أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين (4:2) درجات.

ويكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة، رطبًا على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5م إلى 2م، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5م إلى 2م، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 32 24

مطروح 30 22

السلوم 31 22

سيوة 36 22

بورسعيد 32 24

دمياط 32 24

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 24

نخل 37 19

نويبع 38 27

طابا 36 23

كاترين 32 18

الطور 35 25

شرم الشيخ 40 28

الغردقة 39 27

مرسى علم 37 28

الفيوم 37 24

بني سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 43 29

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 37 27

أبورماد 36 26

حلايب 35 29

رأس حدربة 34 28

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