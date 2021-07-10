شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لطلاب الثانوية العامة بدخول لجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة قبل قليل لطلاب الثانوية العامة بدخول لجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية، حيث تم تسليم الطلاب كمامات وأكياس جيل مطهر، كما تم تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول أى وسائل غش إلكترونية، كما سمحت اللجان للطلاب بدخول اللجان بالكتاب المدرسى وأيضا التابلت.

ويؤدى فى العاشرة صباح اليوم السبت 10 يوليو الجارى طلاب الشعبة العلمية، امتحان اللغة العربية، حيث من المقرر أن يمتحن قرابة 393 ألف طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.