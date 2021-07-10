شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الأسرة بالمالديف: نسعى للاستفادة من خبرة مصر فى تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بالسيدة عائشة محمد وزيرة المرأة والأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة المالديف، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي والتى عقدت فى العاصمة الإدارية بالقاهرة فى الفترة من 6 إلى 8 يوليو الجاري.

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بوزيرة المرأة والأسرة والخدمات الاجتماعية بالمالديف على تواجدها فى مصر ومشاركتها فى المؤتمر الوزارى للمرأة، معربة عن سعادتها البالغة ان تكون دولة المالديف إحدى الدول التى انضمت لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء، فى منظمة التعاون الاسلامي، مشيرة إلى أن مصر ستعمل جاهدة على استكمال العمل فى النهوض بملف المرأة وتمكينها فى الدول الأعضاء فى المنظمة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن الدين الإسلامي كرم المرأة وأعطاها الكثير من الحقوق، مشيرة إلى ضرورة التضامن كشقيقات فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لدعم ملف المرأة فى الدول الإسلامية وتبادل الخبرات والتجارب للاستفادة منها وتخطى العقبات والتحديات التى تواجه النهوض بهذا الملف فى الدول الإسلامية .

من جانبها، أعربت الوزيرة عائشة محمد عن سعادتها بالحضور إلى مصر والمشاركة فى الدورة الثامنة للمؤتمر الوزارى للمرأة، وسعادتها أيضا بإنشاء منظمة تنمية المرأة وانضمام دولة المالديف إليها، وقالت الوزيرة، إن هناك العديد من الملفات التى يجب أن تناقشها المنظمة منها العمل على تجديد الخطاب الدينى والدفاع عن حقوق المرأة التى نص عليها الدين الإسلامي الحنيف، والعمل على دعم حقوق المرأة فى كافة المجالات والتوعية بها فى مجتمعاتنا الإسلامية.

وكشفت الوزيرة عن رغبتها فى الاستعانة بخبراء من مصر وعمل للقاءات معهم ومع المعنين بالمرأة فى المالديف بحيث تتمكن دولة المالديف من الاستفادة بخبرة مصر فى مجال تمكين المرأة والنهوض بها .